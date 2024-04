La Corée du Nord a tiré un missile balistique en direction de la mer du Japon, également connue sous le nom de mer de l'Est, a indiqué mardi l'armée sud-coréenne.

Le lancement de mardi est le troisième essai de missile balistique depuis le début de l'année, après celui d'un missile à combustible solide supervisé par M. Kim en mars et un autre doté d'une ogive hypersonique manoeuvrable en janvier.

L'année dernière, le Nord a affirmé avoir testé avec succès son premier ICBM à propergol solide - la catégorie de missiles balistiques la plus grande et à plus longue portée -, le qualifiant d'avancée majeure pour les capacités de contre-attaque nucléaire du pays.

Les missiles recourant à ce type de combustible sont plus maniables et plus sûrs, en comparaison avec ceux à combustible liquide, d'après les experts.