La Côte d'Ivoire élimine le Sénégal, tenant du titre, aux tirs au but et va en quarts

La Côte d'Ivoire a pu pu profiter de l'avantage de jouer à domicile lundi soir à Yamoussoukro en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Face à un des grands favoris de la compétition et tenant du titre, le Sénégal, les Éléphants se sont finalement imposés 5 tirs au but à 4. Au bout des 120 minutes, le marquoir affichait en effet toujours 1-1.

Les Ivoiriens ont ensuite dominé la rencontre et ont obtenu la récompense de leurs efforts à la 86e minute à la suite d'un penalty, accordé après l'intervention du VAR. Franck Kessie s'est chargé de le convertir face à son équipier au club de Al Ahli Edouard Mendy (1-1).

Ce même Franck Kessié a transformé le tir au but décisif, alors que le troisième tireur sénégalais, le défenseur Moussa Niakhaté, avait manqué le sien.

La Côte d'Ivoire n'avait arraché sa qualification que d'extrême justesse en terminant 4e meilleur 3e de la phase de groupes ce qui ne laissait pas augurer pour la suite. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset a d'ailleurs été limogé et c'est Emerse Faé qui a été chargé de mener les Éléphants le plus loin possible.

Le milieu de terrain ivoirien de l'Union Jean-Thierry Lazare Amani n'a pas quitté le banc à l'inverse de Simon Adingre (ex-Union) et Christian Kouame (ex-Anderlecht) qui sont tous deux montés au jeu.