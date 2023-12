La Cour constitutionnelle confirme les quotas en médecine et dentisterie

La Cour constitutionnelle a rejeté, dans un arrêt rendu jeudi, un recours contre les articles 2 et 3 de la loi du 27 novembre 2022 qui définit le nouveau mécanisme de quotas de numéros Inami accordés en médecine et dentisterie.

En échange d'un relèvement des numéros Inami dévolus aux médecins francophones, la Fédération Wallonie-Bruxelles a accepté l'an dernier de transformer son examen en concours d'entrée, lequel n'ouvrira les portes des facultés de médecine et de dentisterie qu'à un nombre prédéterminé de lauréats.

Selon les requérants, la nouvelle législation remplace "une clé claire et objective de répartition par une clé de répartition moins objective et moins proportionnée". A leurs yeux, "il en résulte que les citoyens de la Communauté flamande qui font appel à un médecin seront traités différemment des citoyens de la Communauté française qui font appel à un médecin, et ce, sans justification raisonnable."

La Cour constitutionnelle a rejeté cet argumentaire. "L'exposé des parties requérantes ne permet pas de déduire avec la précision requise en quoi la disposition attaquée instaure en soi entre ces catégories de personnes une différence de traitement qui serait discriminatoire", écrit-elle dans son arrêt.