La Cour constitutionnelle se prononcera vendredi sur le traité avec l'Iran

La Cour constitutionnelle se prononcera ce vendredi en fin de journée sur le recours en annulation contre le traité de transfèrement de prisonniers conclu avec l'Iran. Son arrêt sera décisif pour le sort d'Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire belge arrêté il y a plus d'un an à Téhéran et emprisonné dans des conditions inhumaines au terme d'un simulacre de procès.