La création du Conseil wallon de lutte contre le racisme approuvée en commission

Créé au sein du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE), il sera composé de représentants d'associations de lutte contre le racisme, d'experts académiques ainsi que de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.

Le nouveau Conseil sera notamment chargé de formuler des avis et des recommandations sur toute question relative aux discriminations liées aux critères dits "raciaux". Il rendra également des avis sur les mesures décrétales ou réglementaires et suivra la thématique de lutte contre le racisme et ses avancées initiées par les autres niveaux de pouvoir et l'activité des conseils consultatifs similaires.