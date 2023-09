La Croix-Rouge flamande a collecté 500.000 euros pour l'aide humanitaire au Maroc

Ce montant comprend à la fois les dons issus de la collecte de fonds de l'organisation et l'aide débloquée par le gouvernement flamand, qui s'élève à 200.000 euros.

"La situation sur le terrain au Maroc est toujours précaire à ce jour", a déclaré Sofie De Jaeger, responsable de la coopération internationale à la Croix-Rouge de Flandre. "Le tremblement de terre a déjà fait plus de 3.000 morts et des milliers de blessés. Les dégâts matériels sont également considérables. De plus, dans les semaines à venir, la menace de vagues de froid dans les montagnes de l'Atlas va rendre la situation des victimes encore plus préoccupante".