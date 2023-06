La Croix-Rouge rencontre des difficultés dans sa collecte de sang

En ce qui les concerne, "l'écart se creuse de plus en plus entre les demandes des hôpitaux et l'offre des donneurs", explique à l'agence Belga la coordinatrice Communication et Marketing du service du sang, Marie-Ange Moureaux. "Si 6 à 7% de la population générale est de groupe O-, 11 à 12% des besoins transfusionnels sont couverts par celui-ci. On appelle d'ailleurs ces donneurs 'donneurs universels'", complète le communiqué de presse de son employeur.

"Les groupes sanguins O- sont essentiels, car ils peuvent être transfusés à n'importe quelle personne. Grâce à ces poches de sang, les médecins n'ont pas la nécessité de connaître les particularités du sang du receveur lors de situations d'urgence. Dans le cadre de certaines pathologies, des patients au groupe sanguin positif ont, eux aussi, besoin de O-", détaille-t-elle. Par ailleurs, les receveurs de groupe O- ne peuvent recevoir que de donneurs de groupe O-.