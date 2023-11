La CSC annonce une deuxième journée de grève jeudi pour les agents de la propreté de Tibi

Les agents du service propreté publique de l'intercommunale Tibi seront en grève une nouvelle fois ce jeudi, a indiqué mercredi soir la CSC dans un communiqué. Selon cette dernière, la rencontre organisée quelques heures plus tôt entre direction et syndicats a montré que les deux parties n'étaient pas sur la même longueur d'ondes.

Le service propreté publique de l'intercommunale Tibi compte quelque 150 travailleurs. Ils sont chargés des tâches de propreté publique sur le territoire de la Ville de Charleroi et notamment du balayage manuel et mécanique, des vidanges de poubelles et de la collecte des dépôts sauvages.

Les agents du service dénoncent entre autres le fonctionnement du système de planification, l'absence de primes de pénibilité ou encore des tensions récurrentes selon eux avec la ligne hiérarchique.