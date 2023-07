La CSC demande au gouvernement d'interdire les produits de nettoyage dangereux

La CSC Alimentation et services demande, jeudi par voie de communiqué, au gouvernement d'interdire les produits de nettoyage dangereux pour la santé. Dans son viseur: les produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens et des substances allergènes, soit une grande partie des produits de nettoyage du commerce, selon une étude commandée par ses soins.

Le syndicat chrétien rappelle que des chercheurs de la VUB avaient mis en lumière, en 2018, que le taux de mortalité était deux fois plus élevé chez les femmes et les hommes actifs dans le secteur du nettoyage, et que leur étude pointait la responsabilité des substances présentes dans les produits utilisés.

La CSC Alimentation et services a commandité une nouvelle étude en janvier dernier, pour étudier les substances présentes sur les étiquettes des produits de nettoyage les plus courants.