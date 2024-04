La CSC dénonce une "situation catastrophique à la prison de Haren"

"Archives détruites par les eaux, suicides, morts suspectes, absentéisme structurel, management brutal", les problèmes sont légion à la flambant neuve prison de Haren, ont dénoncé vendredi la CSC Services publics et la plateforme citoyenne Haren Observatory dans un communiqué. Les auteurs du texte exigent des mesures d'urgence.

Les dysfonctionnements matériels sont très nombreux et la maintenance privée problématique, poursuit le communiqué. "Les difficultés liées à la gestion de la prison sont à l'origine d'un absentéisme très élevé (entre 100 et 150 malades quotidiens), alors que de nombreux agents engagés sous statut 'Rosetta' arrivent en fin de contrat".

Le syndicat chrétien et l'observatoire font un bilan selon lequel, "500 jours après son inauguration, trois agressions sur agents, une tentative de suicide, trois morts et deux incendies de cellule sont à déplorer" à la méga-prison bruxelloise.

Les contrats "Rosetta" sont des conventions de premier emploi à durée déterminée d'un an (renouvelable) destinés aux jeunes de moins de 26 ans.

Syndicat et observatoire estiment "qu'il n'y a à ce jour pas de perspective sérieuse d'amélioration, au contraire" et réclament "des actions urgentes de remédiation au ministre de la Justice et au gouvernement bruxellois".

Village pénitentiaire de 1.190 places, Haren a été inauguré en grande pompe le 30 septembre 2022 par l'ex-ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et le secrétaire d'État chargé de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel. S'étalant sur un terrain d'environ 15 hectares, ce complexe est destiné à remplacer, à terme, les prisons vétustes de Saint-Gilles, Forest et Berkendael. Sa création poursuit un triple objectif, avait alors souligné M. Michel: supprimer la surpopulation carcérale d'ici 2030, améliorer les conditions de détention et réduire le taux de récidive.