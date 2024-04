La CSC-Transcom demande à anticiper la décision du Conseil d'État sur Liège Airport

Face à la menace d'une suspension des activités à Liège Airport, la CSC-Transcom rappelle que plus de 10.000 emplois directs et indirects sont en jeu, dont plus de la moitié sont des emplois directs.

L'auditeur du Conseil d'État a recommandé, fin février, l'annulation du permis d'environnement de l'aéroport de Liège, qui redoute dès lors de devoir interrompre du jour au lendemain ses activités. Le permis en question, approuvé en janvier 2023 et fruit d'un accord politique, limite à 55.000 les mouvements de vol annuels. Mais, selon L'Echo, les motivations du permis reprennent le chiffre de 50.000 mouvements de vol.

"Les travailleurs de Liège Airport et de ses environs ne doivent pas être victimes de cette joute. Liège Airport, comme nos autres aéroports, fait partie du 2e moteur économique de la Belgique et génère donc beaucoup de richesses économiques et d'emplois", souligne le syndicat chrétien.

La CSC-Transcom demande par ailleurs au gouvernement wallon de "bien réfléchir" avant d'introduire un recours contre le permis d'environnement qu'a récemment octroyé le gouvernement flamand à Brussels Airport. Là aussi, de nombreux emplois sont en jeu, souligne-t-elle.

En conclusion, le syndicat "demande depuis des années que tous les aéroports et les gouvernements compétents de notre pays s'unissent et travaillent ensemble pour mettre notre pays et notre aviation sur la carte".