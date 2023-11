La CSC-Transcom demande l'intervention d'un conciliateur social

Fin octobre, les syndicats avaient annoncé quatre jours de grève sur le rail en novembre et décembre pour dénoncer un manque de respect de la concertation sociale dans le cadre de réorganisations internes. Le front commun exige la suspension de la hausse de productivité "au détriment des cheminots", l'arrêt des réorganisations "déconnectées de la réalité du terrain et sans valeur ajoutée sur le plan opérationnel", l'interruption de la politique de contractualisation des emplois et la réalisation des recrutements statutaires.

La SNCB et HR Rail considèrent le mouvement de grève comme "disproportionné" alors que les directions affirment avoir tenu compte des propositions et remarques des syndicats.