La CSC/ACV Services publics dénonce un malaise au sein du personnel de l'agence Fedasil

La CSC/ACV évoque un style de direction toxique et un climat d'angoisse qui s'est installé sous l'actuel directeur au Petit château, à Bruxelles. Depuis le mois de décembre, une demande d'enquête psychosociale formelle sur les conditions de travail du centre d'enregistrement du Petit château est en attente. D'après le syndicat, il s'agit en réalité d'un problème général, propre à chaque centre d'accueil. "Il y a souvent des demandes d'intervention psychosociale dans plusieurs centres d'accueil de Fedasil, comme à Jodoigne, Herbeumont, Liège, le Petit château et le service ICT au siège de l'agence", précise la responsable syndicale de l'aile néerlandophone de l'ACV/CSC Services publics Kai Saillart.

Le syndicat chrétien affirme que la situation se détériore à l'agence fédérale. Une charge de travail élevée, des horaires et des calendriers mal adaptés ainsi que des fonctions mal définies et mal délimitées sont les principaux points dénoncés.

Toutefois, les problèmes sont de plus en plus pressants, poursuit la syndicaliste. Elle affirme que le syndicat sonne l'alarme depuis plusieurs années sur les mauvaises conditions de travail chez Fedasil. "Des membres du personnel évoquent des insomnies, de la fatigue, du stress et un manque de respect." Plusieurs employés ont également été se plaindre auprès de l'Idewe, le service externe pour la prévention et la protection au travail, pour "traitement avec mépris".

"Les conditions dans lesquelles le personnel de Fedasil doit travailler sont indignes du gouvernement fédéral", conclut Kai Saillart.