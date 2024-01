La cybersécurité, un enjeu de taille pour les pouvoirs locaux

Après plusieurs vagues de cybercriminalité qui ont touché diverses villes et communes du pays, le ministre wallon des Pouvoirs locaux Christophe Collignon a rendu visite au service informatique de la Ville de Liège mardi. Ce dernier lui a expliqué dans les détails ce qu'il a mis en place à la suite d'une attaque subie en 2021.

Depuis la crise sanitaire et le recours accru aux services numériques et au télétravail, la menace est devenue croissante partout dans le pays, et ailleurs dans le monde, et touche tous les secteurs. Les pouvoirs locaux ne sont pas épargnés.