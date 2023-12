La Défense réduit ses restrictions afin de favoriser la construction d'éoliennes

"Afin de permettre une production accrue d'énergie verte sur le territoire belge, la Défense a procédé à un certain nombre d'ajustements importants. Par exemple, les systèmes radar sont en cours de modernisation et un certain nombre de procédures de sécurité ont été révisées afin de réduire autant que possible les restrictions de la Défense sur la construction d'éoliennes sans compromettre l'entraînement", a indiqué la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, dans un communiqué citant également les ministres de la Mobilité et de l'Énergie.

La Défense répond ainsi à la demande du secteur de l'énergie éolienne, qui veut pouvoir construire de plus en plus d'éoliennes et surtout plus hautes, également sur des sites terrestres.