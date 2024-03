La Défense va se doter d'une nouvelle antenne médicale mobile inspirée par la France

La composante médicale de l'armée se dotera dans un avenir proche, et en coopération avec la France, d'une nouvelle antenne mobile de réanimation et de chirurgie de sauvetage, a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué. La nouvelle antenne sera plus légère et donc plus mobile que l'hôpital de campagne, dont elle dispose depuis 2023 et qui n'a encore jamais été déployé en opération.