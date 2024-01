La demande de permis d'environnement de l'aéroport est lacunaire - gouvernement bruxellois

"Nous constatons que l'étude d'incidence fournie à l'appui de la demande de permis n'est pas assez approfondie pour que la Région flamande prenne une décision fondée sur le renouvellement du permis d'environnement de l'aéroport de Bruxelles-National. Les demandes du gouvernement bruxellois, qui visent à protéger la santé et le bien-être des riverains, communiquées précédemment, n'ont pas été prises en compte", a ajouté le ministre bruxellois.

Selon celui-ci, la Région flamande a d'importants leviers en main, via l'octroi du nouveau permis d'environnement de l'aéroport, pour réduire les nuisances sonores générées par l'activité de l'aéroport et subies depuis trop longtemps par les riverains.

"La demande de renouvellement du permis et l'étude d'incidence qui l'accompagne sont totalement insuffisantes, notamment concernant l'évaluation de l'impact environnemental de l'aéroport. Rien n'est étudié pour réduire les nuisances du trafic aérien, alors qu'il est grand temps de protéger la santé et le bien-être des riverains", a commenté Alain Maron au nom du gouvernement.

Le ministre Maron n'exclut pas une démarche judiciaire si le permis d'environnement ne va pas plus loin, en offrant plus de garanties concernant la protection de la santé et du bien-être des riverains, a-t-il encore fait savoir.