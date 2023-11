"La désindustrialisation n'aidera pas à atteindre les objectifs climatiques"

"Mon message est que l'ambition climatique et l'industrie sont des partenaires et non opposés. Ce n'est pas avec la désindustrialisation, avec une politique de décroissance que nous allons réussir nos objectifs, au contraire. Il est bon pour le monde que l'industrie reste en Europe", a ajouté M. De Croo, soulignant l'important degré d'innovation des industries belges et européennes.

Le Premier ministre, qui a rencontré mardi après-midi au "16" des dirigeants d'entreprises belges parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre en Belgique mais aussi d'entreprises "à la pointe de la transition", estime que la législation, notamment européenne, est parfois trop stricte, non pas sur les objectifs fixés mais sur les méthodes pour y parvenir.