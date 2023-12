La dette reste sous contrôle et nous continuerons sur cette cette voie

A quelques mois des élections, la plupart des intervenants de l'opposition lui avaient fait part jeudi de leur inquiétude au sujet de l'augmentation significative de la dette au cours de la législature, et pas seulement en raison des crises successives.

Dans sa réponse, Sven Gatz a joué cartes sur table. Oui, la dette a augmenté sensiblement, mais grâce à une gestion plus anticipative à Bruxelles qu'ailleurs, la plus grande partie de celle-ci est remboursée à long terme par des emprunts aux taux les plus bas. "Le dette est donc sous contrôle et on va continuer à le faire", a-t-il déclaré.