La deuxième édition de l'opération "Printemps au naturel" aura lieu du 20 mars au 20 juin

L'action résulte de la fusion de deux anciennes campagnes, à savoir "Printemps sans pesticides" et la "Quinzaine des abeilles et des pollinisateurs". Le but de "Printemps au naturel" est de sensibiliser à l'importance de la biodiversité en mêlant ces deux aspects.

L'ambassadeur de cette deuxième édition de l'opération est l'humoriste namurois GuiHome. Une vidéo expliquant les grands principes de la campagne sera diffusée dès le 20 mars. Une "Fête du Printemps au naturel" est également prévue le 23 juin au Centre régional d'initiation à l'Environnement de Modave.

"C'est essentiel de sensibiliser le citoyen à utiliser moins d'intrants chimiques", a commenté la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, présente à Gembloux. 'Il faut promouvoir des aménagements plus adaptés aux nouvelles réalités en matière de biodiversité, de changement climatique et finalement de santé publique. Cela veut dire intégrer de nouvelles pratiques, accepter de laisser pousser ce dont on n'a pas l'habitude, soutenir le développement des plantes vivaces et j'en passe."

Toutes les informations sur l'opération sont disponibles sur www.printempsaunaturel.be. Il est aussi encore possible de proposer une activité.