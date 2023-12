La deuxième salve de mesures de la réforme du Conseil d'État entre en vigueur

La deuxième étape de la réforme du Conseil d'État, qui doit permettre à la juridiction de trancher les litiges et d'élaborer ses avis plus rapidement, sera d'application à compter du 1er janvier 2024. Plusieurs dispositions de cette réforme étaient déjà entrées en vigueur le 1er septembre dernier.

Le fonctionnement du Conseil d'État, dont le rôle est de veiller à la légalité des décisions prises par les autorités et dès lors au respect de l'État de droit, devrait ainsi être modernisé. L'intention politique est en tout cas de promouvoir la sécurité juridique, d'améliorer le processus législatif et de résoudre plus rapidement les litiges administratifs.

Alors qu'auparavant, le Conseil d'État pouvait parfois mettre jusqu'à 30 mois pour se prononcer au fond sur une affaire, le délai sera dorénavant raccourci à un maximum de 18 mois en ce qui concerne les procédures devant la section du contentieux administratif. Celle-ci est chargée de trancher des différends opposant le citoyen à l'administration, en vérifiant la légalité des actes administratifs attaqués dans différents domaines, par exemple une décision d'échec scolaire.