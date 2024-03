La digitalisation des permis d'urbanisme désormais effective dans les 19 communes

La digitalisation des permis d'urbanisme dans la capitale est désormais effective dans les 19 communes. Ixelles et Woluwe-Saint-Pierre, étaient les deux dernières communes bruxelloises qui ne participaient pas jusqu'ici à la digitalisation des demandes et du suivi de permis. Elles viennent d'adopter le portail régional MyPermit, a annoncé mardi la secrétaire d'État à l'Urbanisme Ans Persoons (Vooruit).

Selon Mme Persoons, chaque année, plus de 7.500 demandes de permis d'urbanisme sont introduites en Région bruxelloise. D'un système entièrement en papier, MyPermit fait entrer pleinement l'urbanisme à Bruxelles dans l'ère numérique pour tous les demandeurs, particuliers comme autorités publiques.

Il est donc désormais possible aux particuliers mais aussi aux administrations d'introduire une demande de permis d'urbanisme en ligne dans les 19 communes via la plateforme MyPermit de l'administration régionale urban.brussels.

La majorité des dossiers régionaux (plus de 80% de ces dossiers) sont aujourd'hui introduits auprès d'urban.brussels par voie électronique et 50% des dossiers communaux sont désormais introduits via MyPermit.

Avec l'entrée des deux dernières communes, la Région-capitale "compte enfin un système centralisé, uniforme et efficient pour la gestion des permis d'urbanisme sur l'ensemble du territoire bruxellois", a commenté Ans Persoons, dans un communiqué.

Le guichet électronique MyPermit a été lancé en novembre 2020 à l'initiative du prédécesseur d'Ans Persoons, Pascal Smet, pour permettre d'introduire et de suivre par voie numérique les demandes de permis d'urbanisme.