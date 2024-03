La faim est utilisée comme arme de guerre à Gaza, dénonce Caroline Gennez

Elle a réitéré l'appel à l'ouverture urgente des points de passage et à l'acheminement de l'aide alimentaire et des médicaments. "On n'extermine pas le Hamas en affamant un peuple", a relevé la ministre.

Elle s'exprime après que plusieurs organisations ont tiré la sonnette d'alarme ces dernières heures face à l'aggravation de la crise alimentaire dans l'enclave palestinienne. Dans les régions du nord, 70% de la population serait confrontée à une famine imminente. L'insécurité alimentaire aiguë est le lot des 2,2 millions d'habitants de Gaza.