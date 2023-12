La Fédération du commerce de bétail demande la réouverture des marchés européens

C'est pourquoi la FNCB demande aux autorités compétentes de protéger les bovins contre les moustiques, avant de prendre des mesures qui limitent, voire empêchent, l'exportation. Elle a, d'ailleurs, fait part de ses inquiétudes au ministre wallon de l'Agriculture Willy Borsus la semaine dernière et a réclamé son soutien pour obtenir "des simplifications administratives et la réouverture des marchés européens traditionnels".

"En effet, avec 24 sérotypes différents de la langue bleue et l'apparition de nouvelles maladies, comme la maladie hémorragique épizootique (MHE), chaque pays aura bientôt une situation sanitaire différente", a rapporté le secrétaire général de la fédération, Benoit Cassart. "Les échanges vont devenir impossibles alors qu'il ne s'agit pas de maladies contagieuses et que les moustiques ne s'arrêtent pas aux frontières."

"La France, l'Espagne et l'Italie ont déjà sollicité la Commission européenne en ce sens. La Belgique doit suivre", a lancé M. Cassart. "Nous avons demandé une concertation entre les cabinets des ministres de l'Agriculture Borsus et Clarinval, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et l'Association régionale de santé et d'identification animales (Arsia)."

Si l'exportation vers les Pays-Bas est encore possible, elle ne l'est plus vers la France, l'Allemagne et l'Italie, notamment en raison de protocoles différents.

"Nous n'avons pas encore eu d'effondrement. Pour le moment, les prix se maintiennent, mais à la limite de la rentabilité. De plus en plus de maladies vectorielles arrivent avec les moustiques à cause du réchauffement climatique. Il faut partir de l'idée qu'il faut vivre avec et désinsectiser pour éviter la propagation, et donc ne pas nuire au commerce", a-t-il défendu.