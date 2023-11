La FEF appelle à des dispositions "à long terme" pour les étudiants touchés par les grèves

La Fédération des étudiants francophones (FEF) a adressé mardi une lettre à la ministre de l'Enseignement supérieur Françoise Bertieaux, réclamant "des dispositions uniformes et à long terme pour garantir à toutes et tous un enseignement juste durant les périodes de grève". Cet appel fait écho à la grève menée par les travailleurs de la SNCB, d'Infrabel et de HR Rail dès mardi soir, durant 48 heures, ainsi que durant deux jours en décembre.

La FEF dit "comprendre la détresse des cheminots et des employés du rail" et appelle le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet à "prendre ses responsabilités" quant aux revendications portées par les cheminots et employés du rail. Elle somme le ministre écologiste d'"agir au plus vite pour permettre aux étudiants d'aller efficacement et sereinement en cours, et ce toute l'année".

Dans le même temps, l'association étudiante demande aux universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts de mettre en place des aménagements, comme des cours à distance, des périodes de rattrapage ou des adaptations d'horaire, pour que les étudiants ne subissent pas les conséquences de cette grève sur le rail.