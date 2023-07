La FEF appelle la ministre Bertieaux "à ne pas décevoir les étudiants"

La fédération des étudiants francophones (FEF) a appelé vendredi la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur Françoise Bertieaux (MR) à prendre sans délai une série de mesures afin de refinancer l'enseignement supérieur, assurer l'accessibilité aux études et lutter contre la précarité étudiante.

"Les récentes décisions promouvant des habilitations sans financement s'ajoutent à nos inquiétudes déjà élevées dans un contexte d'enveloppe fermée, inadaptée pour répondre à l'augmentation constante de la population étudiante", souligne la FEF vendredi dans un communiqué.

"La FEF espère que Madame la ministre Françoise Bertieaux saura prendre en compte les conséquences désastreuses de la réforme du décret Paysage : taux de réussites alarmant, stress constant de réussite et de finançabilité, etc. Le choix qui s'impose aujourd'hui est de revenir au plus vite sur les décisions prises par le passé", estime l'unique organisation représentative des étudiants en FWB.