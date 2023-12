La Fevia revendique la création d'un "ministre de l'Industrie" pour plus de cohérence

Face à des chiffes économiques en berne pour la deuxième année consécutive, et alors que les élections se profilent doucement à l'horizon, la fédération de l'industrie alimentaire Fevia a présenté lundi les quatre axes principaux de son mémorandum adressé aux responsables politiques. Le secteur demande notamment la création d'un "ministre de l'Industrie" et appelle à davantage de cohérence politique entre les différents niveaux de pouvoirs.

Il convient dès lors, selon le plus grand secteur industriel du pays, de créer des conditions de concurrence équitables avec les pays limitrophes. Outre le sempiternel handicap salarial (qui avoisine les 30%) de la Belgique par rapport à ses voisins, le plat pays est confronté à une "lasagne de taxes" qui pèse sur le secteur.

"La marge de nos entreprises est sous pression. En 2022, elle a chuté à 2,8% alors qu'on était encore à 3,7% en 2021", expose Carole Dembour, conseillère économique auprès de la Fevia. "On s'attend à ce que 2023 ne soit pas meilleure puisque le volume des ventes a fortement diminué, ce qui va peser sur le chiffre d'affaires", souligne-t-elle.

La Fevia demande dès lors aux responsables politique d'éliminer les handicaps concurrentiels afin de permettre aux entreprises alimentaires de combattre leurs concurrents "à armes égales".

La Fevia appelle également à davantage de cohérence politique alors que la "fragmentation des pouvoirs au sein et entre les différents niveaux politiques (européen, fédéral, régional, etc) est source de complexité, d'incohérence et d'inefficacité". La fédération réclame à cet égard la création d'un "ministre de l'Industrie", qui aurait une vue d'ensemble de toutes les compétences concernées, au lieu de la dizaine d'interlocuteurs actuels présents à différents niveaux de pouvoir.

L'industrie alimentaire belge compte plus de 4.000 entreprises et emploie plus de 100.000 personnes. Son chiffre d'affaires avoisine les 76 milliards d'euros, soit 21% de l'industrie belge.