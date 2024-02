La FGTB favorable à la proposition du PS d'instaurer la semaine de quatre jours

Si la proposition du PS d'instaurer une semaine de travail de 32 heures, sans perte de salaire et avec embauche compensatoire, n'est pas du goût du patronat; elle séduit donc en revanche la FGTB. Le syndicat parle même d'une mesure phare, "pilier d'un projet plus large de société progressiste… qui garde l'égalité comme boussole".

Cette formule constitue "une réforme enthousiasmante pour les travailleurs et travailleuses, efficace pour les entreprises et bénéfique pour la société toute entière", observe le syndicat. "On le sait, la réduction du temps de travail permet de dégager des gains de productivité, ce qui finance en partie son coût. Mais aussi et surtout… elle permet de créer plus d'emplois de qualité, plus de bien-être dans l'entreprise, plus d'égalité sur le marché du travail, plus de temps pour vivre aussi, avec un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle", ajoute l'organisation syndicale.