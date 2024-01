La FGTB lance une campagne en faveur de meilleurs salaires et de politiques plus sociales

À l'approche des élections régionales, fédérales et européennes du 9 juin 2024, la FGTB lance mercredi une campagne intitulée "+ social, + fort". Celle-ci met l'accent sur de meilleurs salaires, une répartition plus juste des richesses créées et des politiques plus sociales, explique le syndicat socialiste.

Trois piliers sont au cœur de cette nouvelle campagne. Le premier, "vivre +", se concentre notamment sur des salaires plus élevés (via une réforme de réforme de la loi sur les salaires de 1996), un pouvoir d'achat renforcé, de meilleures pensions, ou encore un équilibre entre travail et vie privée amélioré.

Le deuxième axe, "protéger +", propose la suppression du statut de cohabitant, encourage l'accueil des demandeurs d'asile et la régularisation des travailleuses et travailleurs sans papiers et plaide pour une transition socialement juste vers une économie neutre sur le plan climatique. La fin des plans d'austérité en Europe fait également partie des revendications.