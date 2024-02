La FGTB plaide pour un bloc de gauche PS-Ecolo-PTB

La FGTB a appelé le PS, le PTB et Ecolo à former un bloc après les élections en vue de négocier ensemble la formation des gouvernements. Aux yeux du président du syndicat socialiste, Thierry Bodson, il s'agit du meilleur moyen de contrer la montée de l'extrême-droite.

"Il y a le respect de l'électeur : trois partis obtiennent des voix sur la base d'un programme quasi commun, et on n'en fait rien ? Aucun autre parti n'a un programme aussi proche de celui du PS qu'Ecolo et le PTB, et inversement", a-t-il fait remarquer.

M. Bodson ne se prononce pas sur l'opportunité de rendre publique la constitution d'un tel bloc avant les élections. Mais il demande aux trois partis de se ménager durant la campagne. "Ce serait bien que durant la campagne, ils ne passent pas leur temps à se critiquer les uns les autres. Il faudrait que, pour le PS, Ecolo et le PTB, la cible soit plutôt la droite, les libéraux, la N-VA, etc.", a-t-il dit.