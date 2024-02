La FGTB pour un bloc de gauche PS-Ecolo-PTB; "une coalition du chômage", dit G-L. Bouchez

La FGTB a appelé le PS, le PTB et Ecolo à former un bloc après les élections en vue de négocier ensemble la formation des gouvernements autour d'un socle commun: défense de l'indexation automatique, modification de la loi de 1996 sur les salaires, réduction du temps de travail et aménagement des fins de carrière en lien avec la pénibilité, refinancement de la sécu, imposition en fonction de revenus globalisés, taxation du grand patrimoine, suppression du statut de cohabitant...Aux yeux du président du syndicat socialiste, Thierry Bodson, il s'agit du meilleur moyen de contrer la montée de l'extrême-droite et de "faire changer la peur de camp".

"Nous devons écouter tout le monde, sans dogme. Thierry (ndlr: Bodson) nous conseille une coalition PS Ecolo PTB. En Belgique on donne souvent un nom aux coalitions... Je ne veux pas de la coalition du chômage, de l'échec, et du pire", a réagi le président du MR, à la fin du congrès de son parti.