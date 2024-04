La FGTB rassemble ses troupes à Bruxelles contre les mesures budgétaires européennes

La FGTB a annoncé vendredi l'organisation d'une nouvelle action "We won't pay", destinée à dénoncer les mesures d'austérité budgétaire soumises au vote à l'échelle européenne. Cette deuxième manifestation, un mois après la première sur le rond-point Schuman, se déroulera mardi prochain à midi sur la place Fontainas à Bruxelles.

Près de 200 personnes devraient être présentes pour "faire du bruit et répéter 'we won't pay' (nous ne payerons pas, en français)", précise le syndicat socialiste par communiqué.

"La dette publique belge stagne à 106% du PIB, malgré les crises financière et sanitaire. Le budget n'a donc pas été mal géré", estime pour sa part Thierry Bodson, président de la FGTB.

Le syndicat socialiste réunit sa base en matinée pour discuter de ces mesures, avant une manifestation à midi sur la place Fontainas afin de réclamer aux partis politiques belges de se positionner par rapport à ces nouvelles règles européennes.

"Les recommandations européennes sur la dette et le déficit datent de 1992 et sont, aujourd'hui, sans fondement économique. Il est contre-productif de les appliquer unilatéralement et de manière identique à tous les États membres", conclut la FGTB.