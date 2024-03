La FJA maintient la pression à l'entrée de la réunion de la task force alimentation

Selon les ministres David Clarinval (Agriculture) et Pierre-Yves Dermagne (Economie), des mesures pourraient être validées ce vendredi, ont-ils indiqué à l'entrée. En compagnie de la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand et des ministres régionaux de l'Agriculture Willy Borsus (Wallonie) et Jo Brouns (Flandre), ils reçoivent les syndicats agricoles, mais aussi les représentants des distributeurs.

L'objectif de la rencontre est de présenter les résultats des différents groupes de travail mis en place lors de la précédente réunion: "juridique", "produits locaux et étiquetage", "économie". "Notre intention est d'avoir une approbation des différents maillons de la chaîne" sur certaines mesures qui font consensus, a indiqué M. Clarinval. Le ministre libéral a notamment cité un renforcement de l'interdiction des ventes à perte. Son cabinet évoquait par ailleurs l'intention d'affiner, secteur par secteur (lait, fruits, etc), une étude de l'Observatoire des prix sur les marges engrangées par les différents acteurs de la chaîne alimentaire.