La flamme de l'espoir est arrivée à La Louvière pour les Special Olympics Belgium

La flamme de l'espoir est arrivée vendredi à La Louvière, portée par Stéphane et Rosalia, deux athlètes "visages des Jeux" nationaux Special Olympics Belgium. La cité des Loups vibrera aux rythmes du sport et de l'inclusion sociale pour la 40e édition des Jeux, qui se tiendront du 8 au 11 mai 2024. La Louvière avait été coorganisatrice de l'événement en 2009 et ville hôte en 2016.

Les Jeux nationaux Special Olympics Belgium sont le plus grand événement sportif de Belgique pour les personnes porteuses d'un handicap mental. Le rendez-vous sportif, qui a été présenté vendredi, rassemblera quelque 3.400 athlètes, 1.800 coachs et 2.000 volontaires par jour lors du week-end de l'Ascension. Un nouvel appel aux volontaires a été lancé, notamment pour assurer les tâches logistiques comme le montage et le démontage.

L'organisation Special Olympics, présente en Belgique depuis 1979, planifie, entre autres, les Jeux nationaux. Elle œuvre pour l'intégration sociale des personnes ayant un handicap mental par le sport, en développant des valeurs d'inclusion, de respect de la différence et de bienveillance. Les programmes inclusifs se déclinent dans plus de 190 pays. Plus de 6 millions d'athlètes dans le monde participent aux Special Olympics, ce qui en fait la plus grande organisation sportive au monde pour les personnes porteuses d'un handicap.