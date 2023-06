La Flandre aura un droit de préemption lors des ventes publiques d'oeuvres d'art

Ce droit de préemption ne sera exercé que lors de ventes aux enchères publiques - et non privées -, sur le prix le plus élevé demandé.

La décision prise vendredi par l'équipe de M. Jambon, qui est également ministre-président s'inscrit dans le cadre du décret "sur les pièces maîtresses" (le "Topstukkendecreet"). Ce texte protège le patrimoine culturel mobilier que la Flandre souhaite conserver sur son sol: des objets ayant une signification archéologique, historique, artistique ou scientifique particulière.