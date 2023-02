La Flandre boude la conférence nationale sur le Climat, Khattabi le regrette

L'accord de la majorité Vivaldi prévoit l'organisation d'une conférence nationale consacrée à "une transition juste, pour aborder les défis en matière d'emploi, de politique sociale, de requalification et d'économie". A l'heure de la décarbonation de l'économie et des modes de vie, l'ambition de cette conférence est de discuter de la façon d'accompagner cette transition pour les citoyens et les entreprises. Un comité d'experts interdisciplinaire a vu le jour. Il soumettra un rapport en vue de la Conférence. Un forum réunissant les partenaires sociaux sera également créé, de même que des agoras rassemblant la société civile.

Le gouvernement flamand a exprimé il y a quelques jours son refus de participer, a indiqué Mme Khattabi sur le plateau de LN24. "La politique de la chaise vide, c'est vraiment un danger pour les citoyens et les entreprises que la Flandre prétend défendre", a souligné la ministre. "La transition juste doit être une cause nationale car tous les secteurs sont concernés : enseignement, économie, emploi, formation. Dès lors, la transformation de nos politiques nécessite un dialogue de l'ensemble des entités. Cela fait un an que je travaille sur ces enjeux avec la Conférence nationale. La Flandre a mis son veto, je le regrette".