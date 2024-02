La Flandre comptera un record de 79 sportifs de haut niveau sous contrat

La Flandre comptera cette année un nombre record de 79 sportifs de haut niveau contrat. Le ministre flamand du Sport Ben Weyts l'a annoncé mardi. C'est huit contrats de plus que l'année passée.

Mighty Jim (breaking), Karin Donckers (équitation), Thibaut Vervoort (basket 3x3), Luka Van Den Keybus (gymnastique), William De Smet (voile) et Timothy Herman (athlétisme) ont rejoint la liste des sportifs de haut niveau sous contrat, qui comprenait déjà des noms connus comme la gymnaste Nina Derwael, la cycliste Lotte Kopeky et le judoka Matthias Casse. Il y a également des contrats pour les joueuses de hockey et un soutien contractuel pour les Belgian Cats pendant la période où elles concourent pour l'équipe nationale de basket.

Avec 79 sportifs de haut niveau sous contrat, dans 25 disciplines différentes, il s'agit d'une augmentation de 40% en quatre ans.