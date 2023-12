La Flandre conclut pour la première fois un accord de coopération avec un État américain

L'Indiana est un État typique du Midwest américain avec une agriculture et une industrie fortes. L'État tente actuellement de faire la transition vers la haute technologie et veut s'emparer d'une part significative des 52 milliards de dollars alloués par le président Joe Biden dans son "chips act", le plan qui ambitionne de protéger l'industrie américaine dans les domaines de la recherche et des technologies.

L'État compte un acteur majeur en matière de recherche et de développement avec l'Université Purdue, mais voit depuis des années ses talents partir vers les grandes villes côtières.