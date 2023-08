La Flandre contribue au fonds d'innovation de l'OTAN

Les instituts flamands de la connaissance Imec, Flanders Make et VIB ont signé un accord avec l'OTAN pour participer à l'initiative DIANA en tant que centres de test. Les détails concrets de cet engagement sont encore en discussion.

"Alors qu'au siècle dernier, le gouvernement et la défense étaient à l'avant-garde de nombreuses percées technologiques, nous constatons aujourd'hui que les applications sont de plus en plus développées sur la base de technologies civiles", explique M. Brouns. "Nous parlons donc de technologies à double usage et nous nous concentrerons sur DIANA et le Fonds d'innovation de l'OTAN."