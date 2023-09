La Flandre débloque 200.000 euros d'aide d'urgence pour le Maroc

La Flandre libère une enveloppe de 200.000 euros pour l'aide d'urgence au Maroc, via la Rode Kruis Vlaanderen, la Croix Rouge flamande, a annoncé samedi le ministre-président flamand Jan Jambon sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Un puissant séisme a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes. Selon un nouveau bilan encore provisoire, le tremblement de terre a fait 632 morts et 329 blessés.