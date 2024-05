La Flandre demande au fédéral de revoir son outil de gestion des formations

Après la fédération du secteur technologique, c'est au tour du gouvernement flamand de protester contre le FLA, un outil du fédéral pour gérer les formations des travailleurs. La Région flamande appelle à créer un instrument plus efficace.

Le compte fédéral de formation - "federal learning account" (FLA) en anglais - est un nouvel outil en ligne qui vise à encourager les entreprises et les travailleurs à investir dans la formation continue. A terme, les travailleurs pourront suivre leurs droits à la formation en consultant un compte individuel numérique. Mais avant cela, les entreprises doivent enregistrer les droits éventuels à la formation et les formations déjà suivies par leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024. Ils ont jusqu'à la fin de l'année pour le faire. A partir de 2025, en principe, les données seront préalablement entrées dans le FLA, de sorte que les employeurs n'auront qu'à vérifier les données calculées automatiquement.

La mesure a été créée dans le cadre du "deal pour l'emploi" adopté fin 2022. Les employeurs y ont accès depuis le 1er avril dernier. Côté patronal, l'outil ne fait pas que des heureux et Agoria, la FEB, le Boerenbond, l'UCM, etc. regrettent un dispositif précipité, peu clair et générateur de lourdeurs administratives pour les entreprises.