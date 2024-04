La Flandre investit 4 millions supplémentaires dans ses logements touristiques

La ministre flamande du Tourisme, Zuhal Demir, a débloqué 4 millions d'euros supplémentaires, par l'intermédiaire de Toerisme Vlaanderen, pour des investissements dans des logements touristiques de qualité et des hébergements pour jeunes au nord du pays.

Comme l'année dernière, les propriétaires d'hébergements touristiques et d'hébergements pour jeunes reconnus peuvent demander un soutien pour des mesures d'économie d'énergie ou, dans le cas d'un hébergement pour jeunes, pour des travaux liés à la sécurité incendie, a annoncé Zuhal Demir vendredi.

Tous les gîtes touristiques et hébergements de jeunes reconnus par la Région sont éligibles à la subvention et peuvent en faire la demande. L'aide s'élève à un maximum de 100.000 euros par hébergement, et peut même atteindre 150.000 euros pour un hébergement pour jeunes.