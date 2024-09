La Flandre lance une campagne pour inciter ses citoyens à aller voter

La campagne occupera les écrans de télévision et les médias sociaux, dans le but d'inciter les électeurs potentiels à consulter le site web Vlaanderenkiest.be. Ce dernier expose notamment ce qui change lors de ces élections communales et provinciales.

Les conséquences de l'abolition du vote obligatoire en termes de participation et de résultats électoraux restent de l'ordre de l'hypothèse. Un politologue de l'université de Gand, Bram Wauters, a estimé qu'entre 70 et 80% des citoyens concernés viendraient voter. Une estimation jugée crédible par l'administration.