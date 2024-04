La Flandre maintient l'accès aux zones basse-émission pour les voitures ancêtres

Le Conseil d'État avait jugé, en 2022, qu'aucune raison ne justifiait des conditions d'accès plus souples pour cette catégorie de véhicules. En effet, les voitures plus anciennes émettent jusqu'à 10 fois plus d'oxydes d'azote que ce qui est autorisé dans la LEZ. Concrètement, à partir du 27 avril, ces véhicules auraient dû être exclus des centres-villes d'Anvers et de Gand, à l'exception d'un accès 12 fois par an avec un accès journalier payant.

Sur proposition de la ministre régionale de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA), le gouvernement flamand a adopté un arrêté reprenant les règles déjà en vigueur en Région bruxelloise, à savoir que les autorités locales peuvent accorder des dérogations individuelles.