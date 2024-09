La Flandre n'aura "jamais autant investi dans l'enseignement et le bien-être"

La Flandre "n'aura encore jamais autant investi dans l'enseignement, le bien-être, et pour les enfants et jeunes", a assuré lundi le président des socialistes flamands, Conner Rousseau, quelques heures après l'accord du trio N-VA - Vooruit - CD&V au sujet du budget pour le nord du pays. Un accord a été trouvé dans la nuit, et c'est d'emblée le plus gros obstacle qui a été franchi dans la formation du futur gouvernement flamand.