La Flandre renoue quasiment avec sa fréquentation touristique pré-Covid

Quelque 13,7 millions de touristes belges et étrangers ont poussé les portes de la Flandre en 2022, un bilan qui frôle la fréquentation (à 5% près) de 2019, avant la pandémie de coronavirus, ressort-il mercredi de chiffres provisoires de l'office belge de statistique Statbel communiqués par la ministre flamande du Tourisme, Zuhal Demir.

Sept millions de Belges se sont laissés séduire par le nord du pays, soit 7% de plus qu'en 2019. Une hausse qui n'a cependant pas compensé les 14% de touristes d'ailleurs perdus par rapport à la même année. Les visiteuses et voyageurs étrangers venaient principalement des contrées voisines, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni arrivant en tête.

Le nombre de nuitées a, lui, dépassé les 26 millions de l'ère pré-Covid pour s'établir à 33,6 millions en 2022. "La Flandre a donc attiré un peu moins de touristes mais ceux-ci sont toutefois restés plus longtemps", a commenté la ministre régionale du Tourisme, Zuhal Demir. Ce sont les Néerlandais qui ont le plus goûté au charme nocturne de la Flandre, avec 4,2 millions de nuitées, soit 18% de plus qu'en 2019. Confinée jusque fin 2022, le Chine est la grande absente du top 10 flamand, alors que ses ressortissants se classaient 9e en 2019.