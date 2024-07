La Fondation contre le cancer débloque 205.000 euros via les "Grants Relais pour la Vie"

Si le financement de la recherche scientifique sur le cancer reste la mission principale de la Fondation contre le cancer, celle-ci tient à encourager des initiatives locales de soutien aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches via les "Grants Relais pour la Vie", financés par une partie des fonds récoltés lors des "Relais pour la Vie".

Les 27 projets sélectionnés par un jury national indépendant composé d'experts et de bénévoles "soulignent l'importance d'un soutien original et accessible aux patients atteints de cancer et à leurs familles, et démontrent par exemple comment la technologie et l'art peuvent contribuer à leur bien-être", indique la Fondation contre le cancer dans son communiqué publié jeudi.