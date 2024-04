La Fondation contre le Cancer renouvelle son "Buddy Deal" pour dire adieu au tabac

Selon la Fondation contre le cancer, arrêter de fumer pendant un mois multiplie par cinq les chances de succès à long terme. "Si personne ne fumait, un cancer sur trois pourrait être évité. Il est donc logique et primordial d'encourager et de soutenir le plus grand nombre possible de personnes à arrêter de fumer", ajoute l'organisation, qui estime à 15.000 le nombre de décès prématurés liés au tabac chaque année.

L'organisation propose aux fumeurs qui participent à cette opération un programme de soutien gratuit, comprenant des conseils via différents canaux de communication (Facebook, e-mail, et Instagram notamment), un groupe Facebook pour maintenir la motivation ainsi qu'un kit de soutien envoyé directement au domicile du "Challenger" (fumeur).