La Fondation Roi Baudoin a alloué plus de six millions à la recherche en santé en 2022

Soixante Fonds consacrés à la recherche médicale scientifique et gérés par la Fondation Roi Baudouin ont alloué ensemble 6,6 millions d'euros à 72 projets de recherche en 2022, a indiqué vendredi la Fondation dans un communiqué. Les projets sont portés par des chercheurs attachés à des universités ainsi que des hautes écoles belges qui ont été mis à l'honneur jeudi lors d'une remise de prix en présence de la princesse Astrid. Les lauréats varient entre jeunes chercheurs à l'entame de leur carrière scientifique et d'autres chercheurs bien établis.

Toutes les universités, ainsi que certaines hautes écoles belges, sont représentées parmi les lauréats avec des collaborations nationales comme internationales pour mener à bien les recherches, a noté la Fondation.

Les Fonds couvrent de nombreuses pathologies différentes: cancer, maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées, maladies rares, rhumatologie, cardiologie, diabète, ophtalmologie, etc. Près de 450 experts nationaux et internationaux ont été impliqués dans les processus liés à la mission des Fonds, aux appels à projets et à la sélection scientifique des lauréats, a précisé la Fondation Roi Baudouin.