La Fondation Roi Baudouin réalise un guide pour un marché unique de la philanthropie

La Fondation Roi Baudouin a réalisé un état des lieux du marché unique de la philanthropie au sein de l'Union européenne en compilant des données issues des 27 États membres, annonce-t-elle jeudi. Cette initiative a abouti à la création d'un "Guide vers un marché unique de la philanthropie'". Le but? Rendre possibles et faciliter les dons transfrontaliers au sein de l'Union européenne.

En effet, souligne la Fondation, si la plupart des pays de l'UE offrent à leurs résidents des incitants fiscaux pour les dons et les legs destinés à des organisations à but non lucratif (OBNL) nationales, ces avantages ne sont pas toujours accessibles aux résidents qui souhaitent soutenir des OBNL dans d'autres États membres. De nombreux obstacles subsistent, notamment en ce qui concerne les procédures d'enregistrement, d'accord et d'approbation.

L'état des lieux a été réalisé par la Fondation Roi Baudouin en collaboration avec Philea et ses partenaires, ainsi que le réseau Lex Mundi. Quant au guide, il est disponible dès à présent pour l'ensemble des OBNL et des philanthropes en Europe.